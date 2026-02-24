Tultitlán, Mex.- Un hombre de la tercera edad falleció este martes en el puente peatonal que conecta a la estación Lechería del Mexibús.

De acuerdo a reportes, el hombre se desvaneció cuando caminaba por el paso para los usuarios de la Línea II del sistema de transporte masivo de pasajeros.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo por parte de guardias de seguridad privada y paramédicos que hicieron su arribo al sitio, el adulto mayor perdió la vida.

Lee también CDMX suma 349 casos de sarampión; incidencia es menor a la media nacional, asegura Secretaría de Salud

El hombre tenía alrededor de 80 años de edad y para tapar su cuerpo, en tanto llegaban los servicios periciales, guardias del lugar lo taparon usando mamparas.

El puente en el que falleció conecta a diario a cientos de personas que llegan de la estación Lechería del Tren Suburbano a la estación del mismo nombre, en el Mexibús.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr