Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Tultitlán, Mex.- Un este martes en el puente peatonal que conecta a la estación

De acuerdo a reportes, el hombre se desvaneció cuando caminaba por el paso para los usuarios de la del sistema de transporte masivo de pasajeros.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo por parte de guardias de seguridad privada y paramédicos que hicieron su arribo al sitio, el adulto mayor perdió la vida.

El hombre tenía alrededor de 80 años de edad y para tapar su cuerpo, en tanto llegaban los servicios periciales, guardias del lugar lo taparon usando mamparas.

El puente en el que falleció conecta a diario a cientos de personas que llegan de la estación Lechería del Tren Suburbano a la estación del mismo nombre, en el Mexibús.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver.

