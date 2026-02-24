Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por en ocho alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero de 2026.

Las son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6°C, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana del miércoles.

Ante este pronóstico, la recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

