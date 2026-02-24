Más Información
Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso
Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por bajas temperaturas en ocho alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero de 2026.
Las alcaldías con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Lee también: Tras abatimiento de “El Mencho" Brugada garantiza seguridad en CDMX para Mundial 2026; asegura que el domingo no hubo incidentes de violencia
En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6°C, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana del miércoles.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Lee también: PAOT suspende evento "Alicia en el país de las maravillas" en Parque Lira; alcalde asegura que empresa cumplió con todos los trámites
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]