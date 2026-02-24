Ayer, don Armando salió de su casa cerca de las 9:40 horas, se dirigió al Metrobús de la Línea 2 para ir a su trabajo y antes de cruzar la primera cuadra ya se había regresado por su chamarra “estrella” para el frío, pues asegura que para él las bajas temperaturas en la Ciudad de México son insoportables.

Se abrigó con una chamarra negra de gamuza para soportar el frío que, dice, no le permite sostenerse del tubo metálico de la unidad del Metrobús, que para las 10:00 horas continúa helado.

“Ahora sí nos agarró bueno. En la mañana yo pensé que ya había bajado el frío y, pues, me salí según muy campante y cuál. Es algo de verdad insoportable y hasta aquí en el Metrobús uno se siente como en la congeladora”, cuenta don Armando.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 a 6 grados en las alcaldías Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Además de la alerta roja por temperaturas de -2 a 0 grados en otras cinco demarcaciones.

Ante esto, los pasajeros que iban hacia la terminal de Tacubaya utilizaban gorros para cubrir su cabeza y, de paso, los bajaban para también calentar sus orejas. Utilizaban guantes para sus manos y chamarras y sudaderas para su cuerpo.

Los capitalinos volvieron a sacar chamarras y bufandas del clóset, ya que desde el domingo descendió la temperatura. Fotos: Fernanda Rojas y Rafael García / EL UNIVERSAL

En uno de los asientos del Metrobús, Diego frotaba sus manos y tomaba con mucho cuidado su café negro que compró antes de subirse a la unidad, para hacer frente al frío.

“No veo mal que haga frío porque quieras o no estamos en época invernal todavía. Lo que sí es raro es que de repente haga calor y de repente frío. Eso es culpa de nosotros y de cómo tratamos al planeta”, señala.

Incluso en la Línea 8 del Metro, en la que, según usuarios, generalmente hace calor, los pasajeros utilizaban cubrebocas y chamarras para el frío.

“Cuando entras a los túneles se empieza a hacer el calorcito, pero ya cuando vas en los andenes otra vez regresa el frío”, refiere Lizeth Mancera, quien indica que prefirió ir parada “para hacer calorcito”.

Desde el domingo pasado, en la Ciudad de México han bajando las temperaturas, lo que tomó por sorpresa a miles de capitalinos y capitalinas que, en pleno mes de febrero, han sacado los abrigos, chamarras y suéteres para protegerse.

