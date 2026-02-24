Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) atendieron un reporte por detonaciones de arma de fuego en un domicilio de la colonia Campamento 2 de Octubre en Iztacalco donde cuatro personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Entre los heridos se encuentra una mujer de la tercera edad con una lesión por arma de fuego en el tobillo derecho. Asimismo, un hombre presentó una herida con entrada sin salida en el tobillo izquierdo y otro más sufrió impactos en tibia y peroné derechos.

Los hechos ocurrieron dentro de un consultorio ubicado en el cruce de Mariano Yáñez y Apatlaco, en el sector Iztaccíhuatl.

Lee también Detienen en Morelos a "El Conta", presunto mando de Unión Tepito; ofreció auto de lujo y dinero para evitar arresto

Tras un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia en la zona, policías capitalinos lograron ubicar y detener a seis posibles responsables, quienes serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Según los reportes preliminares, dos de los detenidos viajaban en una motocicleta tipo Pulsar color negro; uno vestía sudadera gris con pantalón blanco y tenis blancos, mientras que el otro portaba chamarra negra con letras en la parte posterior.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL