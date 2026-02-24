La alcaldía Miguel Hidalgo informó que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) suspendió el evento inmersivo “Alicia en el País de las Maravillas” que se instala en el Parque Lira.

En un breve tuit, la demarcación precisó que la empresa promotora cumplió con todos los trámites ante la alcaldía. “La empresa promotora cumplió con todos los trámites ante la Alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó.

Vecinos de la zona protestaron por la instalación del espectáculo, pues acusaron que se está privatizando el espacio público, así como denunciaron daños a los árboles.

Al respecto, el edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha señalado que el parque no se está privatizando y destacó que la empresa otorgará 4 millones de pesos para la rehabilitación del lugar, además de que la entrada al evento será gratuita para los vecinos de la zona.

Ayer un grupo de vecinos y diputados morenistas instalaron formalmente una resistencia civil pacífica ante lo que consideran un intento de privatización del Parque Lira, derivado de la autorización para realizar un espectáculo con fines comerciales dentro de este espacio público.

Durante una asamblea vecinal realizada en las inmediaciones del parque, la diputada Cecilia Vadillo afirmó que “este es un claro negocio del alcalde, donde no se ha transparentando nada, donde a pesar de que la ganancia de la empresa es de 120 millones de pesos por tres meses, solo se darán cuatro millones para arreglar el parque. En completa opacidad y sin ningún permiso para realizar el evento. Por eso el llamado es a no permitir este precedente tan grave para la alcaldía y para el espacio público de la ciudad. No vamos a detenernos hasta que frenen la privatización de parque Lira”, señaló.

La vecina Violeta Horcasitas agradeció la participación ciudadana y convocó a continuar con la defensa del espacio público. “Parque Lira es un espacio público y defenderlo también es una tarea colectiva. Invitamos a quienes quieran sumarse a acompañarnos este miércoles en la Clausura Ciudadana convocada por Vecinas y Vecinos por Parque Lira”.

Yashodara Solano Castro destacó el valor social e histórico del parque al señalar que ha sido parte fundamental de la vida comunitaria de la zona.

“Desde que llegué a vivir aquí, el parque ha sido parte de mi vida. He caminado sus senderos desde la preparatoria; aquí tuve a mi primer perro y he sido testigo de sus cambios, pero también de su descuido. Como dice la Reina de Corazones: no dejemos que nos corten la cabeza, y mucho menos la lengua”, afirmó.

