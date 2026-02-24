La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ha recibido 14 mil 145 reportes por diversos ciberdelitos, siendo los del tipo montadeudas, los que más se registraron, del primero de enero al 19 de febrero de este año.

La SSC informó que los delitos conocidos como montadeudas, realizados mediante el uso de aplicaciones que ofrecen supuestos préstamos inmediatos, sin mayores requisitos o revisión en el buró de crédito registraron 5 mil 861 reportes.

El segundo delito con mayor número de reportes es el fraude, sumando 4 mil 72 casos, principalmente a través de redes sociales que permiten la compra y venta de ciertos productos como vehículos y otros objetos.

En el tercer sitio, con mil 918 reportes, se encontró el ataque, robo y vulneración de cuentas personales de usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales.

Mientras que en el cuarto lugar, con mil 692 casos, se registró el acoso cibernético, principalmente en las plataformas de donde se puede publicar material visual y en servicios de mensajería instantánea.

Y en el quinto sitio se estableció a las amenazas dirigidas a usuarios o cuentas de redes sociales, con 602 reportes, de acuerdo con la SSC.

Por lo anterior, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones para prevenir estos ciberdelitos:

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.

Verificar el estado de la cuenta directamente desde la aplicación o sitio oficial del servicio de streaming.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para actuar rápidamente.

No proporcionar datos personales, bancarios o contraseñas a través de enlaces recibidos por correo electrónico.

Revisar cuidadosamente la URL del sitio web antes de ingresar información.

Activar la autenticación en dos pasos en las cuentas y mantener actualizados los sistemas de seguridad

