Los Reyes La Paz, Méx.— Elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intensificaron los operativos permanentes las 24 horas del día para evitar acciones como la del domingo pasado cuando dos tiendas de conveniencia fueron atacadas con artefactos incendiarios en Los Reyes La Paz.

La Policía Municipal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad del Estado de México llevan a cabo patrullajes en varias comunidades del territorio local.

El dispositivo, forma parte del Mando Único Zona Oriente y en el municipio también es conocido como Cerco Oriente La Paz, con lo que se busca inhibir delitos como el robo de vehículos y motocicletas, asaltos a transeúntes y en transporte público, entre otros.

Los operativos itinerantes incluyen filtros de revisión rotativos en puntos estratégicos cada 15 o 20 minutos, enfocados en áreas con mayor incidencia delictiva reportadas por la ciudadanía.

Las autoridades locales dieron a conocer que se priorizan accesos y salidas del municipio, como la avenida Paseo del Tepozán, las carreteras federales México-Texcoco y México-Puebla, así como colonias limítrofes con Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca.

Entre las zonas identificadas con alta incidencia destacan la Plaza del Tepozán y sus alrededores, las colonias Emiliano Zapata, Carlos Hank González, y áreas altas como Lomas de San Isidro y Lomas de San Sebastián, donde algunas arterias son intransitables por su topografía cerril.

En acciones recientes, los operativos se concentraron en colonias como Emiliano Zapata, Hank González y San Isidro, donde se detectaron motocicletas con reporte de robo y se revisaron a algunos transeúntes, lo que permitió a las corporaciones resultados positivos en la mitigación de delitos.

Estos esfuerzos se enmarcan en el Mando Unificado impulsado por autoridades federales y estatales, que ha contribuido a la reducción de índices delictivos según las estadísticas oficiales, destacó el ayuntamiento.

Refuerzan operativos de seguridad en Los Reyes La Paz tras ataques a tiendas; despliegan vigilancia permanente. Foto: Especial

Hechos violenctos registrados en el municipio

El reforzamiento de la presencia policial en el municipio obedece a los hechos violentos registrados el domingo pasado, cuando dos sucursales de tiendas de conveniencia (Oxxo) fueron atacadas en la zona de Los Reyes La Paz, específicamente en colonias como Magdalena de los Reyes y Valle de Los Reyes.

Sujetos desconocidos a bordo de motocicletas lanzaron bombas molotov contra los establecimientos —uno en Avenida Texcoco esquina con Vicente Guerrero y otro en puntos cercanos—, lo que provocó un incendio en un negocio y conato de conflagración en el otro.

Los cuerpos de emergencia sofocaron las llamas sin reportar personas lesionadas, solo daños materiales.

Estos ataques forman parte de una ola de violencia registrada en varios estados, aparentemente como represalia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque hasta ahora las autoridades mexiquenses no han confirmado que esos hechos estén relacionados con la muerte del líder criminal.

Las autoridades locales ampliaron la vigilancia y los patrullajes en el territorio, con especial atención en corredores vulnerables y zonas de alta incidencia, como medida preventiva para inhibir nuevos actos delictivos y garantizar la seguridad de la población.

Los dispositivos policiales continuarán de forma permanente para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos, reiteró el gobierno local que encabeza la alcaldesa, Martha Guerrero.

