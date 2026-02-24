Metrobús invitó a las personas que tengan programado un vuelo en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a utilizar la nueva ruta "Quetzalcoatl", de la Línea 4 de este transporte público

A través de un comunicado de prensa, recordó que hay trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que incluyen sus tres estacionamientos, por lo que se ha reducido temporalmente la capacidad de cajones para autos en las terminales 1 y 2.

Los puntos de ascenso y descenso de pasajeros del Metrobús en el aeropuerto se ubican temporalmente en la puerta 7 de la terminal 1 y en la puerta 4 de la terminal 2.

Lee también Cómo llegar al AICM desde Paseo de la Reforma en Metrobús

“Aquellas personas que tengan un vuelo programado en los próximos meses desde el aeropuerto podrán evitar contratiempos con vehículos particulares y llegar de manera confiable y segura al Aeropuerto "Benito Juárez", utilizando la Línea 4 de este sistema de transporte público, en la Ruta Quetzalcóatl, que se distingue por la serpiente emplumada ubicada en ambos lados de las unidades”.

Indicó que la ruta de Metrobús conecta desde la estación Amajac, ubicada en la esquina con la Av. Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del AIBJCM pasando por el Centro Histórico y los principales puntos turísticos de la capital. El costo de este servicio es de 30 pesos.

Esta ruta de la Línea 4 cuenta con 19 autobuses eléctricos y atraviesa puntos estratégicos como la Terminal de Autobuses TAPO, el Centro Histórico y la avenida Paseo de la Reforma, lo cual mejora la conectividad para pasajeros locales y turistas

El horario de este servicio es de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas y domingos de 5:00 a 00:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL