Fueron localizados el cuerpo de dos hombres sin vida sobre la calle Los Arcos, en Paseos del Bosque, está mañana.

De acuerdo con los primeros reportes, los masculinos presentaban disparos de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, quienes acordonaron el área y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Peritos arribaron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales serán trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

