Un juez de control vinculó a proceso a Andrés “N” y a un menor de edad, por su probable participación en el asesinato de cuatro personas en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el pasado 9 de febrero, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

La FGJ aseguró que de acuerdo con la investigación, el día de los hechos, dos personas a bordo de motocicletas atacaron a tiros a los cuatro pasajeros de un auto, quienes perdieron la vida en el lugar.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a los presuntos responsables, identificados como Andrés “N”, de 35 años de edad, y al adolescente de 14 años.

Por su parte, la FGJ realizó las indagatorias correspondientes y estableció la probable participación de los detenidos en el ataque.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Andrés, además de que fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Mientras que en el caso del menor de edad, se determinó que debe permanecer en internamiento preventivo y se fijó un plazo de 60 días para las investigaciones complementarias.

