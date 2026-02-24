La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México está en paz y garantizó la seguridad para recibir al Mundial de Futbol 2026, luego de los acontecimientos que se suscitaron en distintos puntos de México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que durante los hechos que tuvieron lugar el domingo 22 de febrero, en la capital del país no hubo incidentes de violencia, además de que se garantizó la calma, tranquilidad y el orden público.

Lee también: Montadeudas, el ciberdelito más reportado en 2025 en CDMX; Policía cibernética emite recomendaciones preventivas

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante; es y significa, abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país, en nuestro caso, a la ciudad, visitantes, sobre todo internacionales. Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”, dijo.

Brugada Molina adelantó que en los próximos días se instalará un gabinete con las alcaldías, como parte de los acuerdos a los que se llegó durante la última sesión de cabildo.

Afirmó que el domingo, la Ciudad de México “fue una de las ciudades en las que no tuvimos problemas afortunadamente y vamos a seguir muy atentos a que continuemos con este gran esfuerzo de seguridad. Hemos sido una sede organizadora de inauguraciones de los mundiales y estoy segura de que esta gran fiesta mundialista se va a llevar a cabo en total coordinación y sobre todo, con seguridad y con paz”, señaló.

Lee también: Diputada del PVEM propone frenar tarifas dinámicas en conciertos en la CDMX; busca transparencia en venta de boletos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr