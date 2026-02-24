Más Información

Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida

Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

La jefa de Gobierno, , afirmó que la Ciudad de México está en paz y garantizó la seguridad para recibir al Mundial de Futbol 2026, luego de los acontecimientos que se suscitaron en distintos puntos de México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera alias .

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que durante los hechos que tuvieron lugar el domingo 22 de febrero, en la capital del país no hubo , además de que se garantizó la calma, tranquilidad y el orden público.

Lee también:

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante; es y significa, abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país, en nuestro caso, a la ciudad, visitantes, sobre todo internacionales. Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”, dijo.

Brugada Molina adelantó que en los próximos días se instalará un gabinete con las alcaldías, como parte de los acuerdos a los que se llegó durante la última sesión de cabildo.

Afirmó que el domingo, la Ciudad de México “fue una de las ciudades en las que no tuvimos problemas afortunadamente y vamos a seguir muy atentos a que continuemos con este gran esfuerzo de seguridad. Hemos sido una sede organizadora de inauguraciones de los mundiales y estoy segura de que esta gran fiesta mundialista se va a llevar a cabo en total coordinación y sobre todo, con seguridad y con paz”, señaló.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]