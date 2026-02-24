Alemania pide a la FIFA garantizar seguridad en el Mundial, tras operativo contra “El Mencho”

El gobierno alemán ha externado su preocupación por la violencia que se desató tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco, y pide que la FIFA garantice la seguridad durante el Mundial de Futbol, que comienza en junio y tendrá Guadalajara como una de sus sedes.

Aunque ninguno de los partidos de la fase de grupos de Alemania en el Mundial se juega en México, Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno alemán, dijo al periódico Handelsblatt que “la FIFA debe colaborar con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan con las normas de seguridad”.

Subrayó que la protección de los turistas alemanes era una “prioridad muy importante” para el gobierno alemán.

La Federación Boliviana de Futbol (FBF) enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad para el torneo clasificatorio para el Mundial 2026 que se disputará en marzo en México, ante la violencia que se desató en el país norteamericano tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

"Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", dijo a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa.

El dirigente indicó que la FBF está "pendiente" y estará "al corriente de cualquier decisión que tome" la FIFA sobre un posible cambio de la sede para la repesca del mundial.

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", agregó.

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que entregará dos cupos al Mundial 2026, se llevará a cabo en marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, con la participación de las selecciones de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara.

Sheinbaum aseguró en rueda de prensa que no existe "ningún riesgo" para los visitantes y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Claudia Sheinbaum garantizó una Copa del Mundo segura. FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.

En total, 13 partidos del Mundial se disputarán en México, incluyendo el partido inaugural que tendrá lugar en la capital el 11 de junio. Estados Unidos acogerá 78 partidos y Canadá 13.

