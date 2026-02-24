La Selección de Portugal evalúa venir a México, luego de los hechos violentos que golpean al país

Más Información

El México vs Portugal del próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca podría cancelarse. El informe es duro para todos los aficionados, pero es real.

La Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado en el que expresa su preocupación sobre lo sucedido en México, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", quien era el narcotraficante más buscado en el mundo.

"La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, partido que forma parte de los preparativos para el Mundial de 2026.

Sin embargo, la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF", se puede leer en el escrito portugués.

En breve más información

