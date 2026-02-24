Más Información

El México vs Islandia, con boletos agotados y ante un fuerte dispositivo de seguridad en Querétaro

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, martes 24 de febrero

Claudia Sheinbaum asegura que "están todas las garantías para que se realice el Mundial 2026"

Álex de Miñaur cae en el Abierto Mexicano de Tenis; Davidovich-Fokina avanza a la siguente ronda

Gaël Monfils regresa al Abierto Mexicano de Tenis para despedirse; vive un último baile con Acapulco

La situación en México es preocupante. Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco y su captura desató una ola de violencia de golpeó diversos estados de la República Mexicana.

Entre ellos, Querétaro, donde mañana, la Selección Mexicana disputará su tercer partido del año frente a Islandia en el Estadio Corregidora.

El código rojo se levantó en la ciudad queretana, mañana regresan las clases presenciales y el encuentro del Tricolor sigue en pie. Si bien, otras opciones se pusieron sobre la mesa, llevar a cabo el encuentro era la principal.

El boletaje está cerca de acabarse y el Gobierno de Querétaro ya trabaja en los protocolos y operativos para resguardar la seguridad de ambas selecciones. Antes y después del encuentro. Mismas estrategias que se han fortalecido luego de lo sucedido el pasado domingo.

Entre las opciones estuvo cambiar el juego de sede, jugarlo a puerta cerrada o cancelarlo; sin embargo, ninguna tomó fuerza. Disputar el choque frente a Islandia en Querétaro fue la principal opción en la Federación Mexicana de Futbol.

Mañana, la Femexfut y la Secretaría de Seguridad del estado sostendrán una reunión para detallar lo que será el operativo del encuentro el miércoles a las 20:00 horas.

Como parte de los protocolos se ejecutarán seis anillos de seguridad que abarcarán elementos desde las casetas, colonias aledañas y el traslado de ambos equipos.

La Selección entrenó ayer por la tarde en las instalaciones de los Gallos Blancos de Querétaro y hoy lo hará en estadio Corregidora para cerrar su preparación.

Este será el tercero de ocho partidos que disputará la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo 2026. Le restan los choques contra Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia, tres de estos en suelo nacional.

