Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que continúe el ambiente frío a muy frío durante la mañana de este martes 24 de febrero; después del mediodía se espera ambiente cálido, cielo despejado y sin lluvia.

Se esperan vientos de componente norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23°C por la tarde, y la mínima será de 8°C en las primeras horas del día.

De nueva cuenta se espera que la madrugada del miércoles sea muy fría en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estatal estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

