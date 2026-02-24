Más Información

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

En la Ciudad de México suman , de los cuales, el 73% no tenían antecedente vacunal, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Sedesa precisó que, del total de casos, 52 son personas con residencia en el Estado de México pero que fueron atendidas en la capital del país, mientras 29 de los casos han requerido .

Gasman Zylbermann recordó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX es alcanzar la cifra de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, dijo, a la fecha se han colocado un millón 461 mil 592.

Al retirar el llamado para que la población acuda a vacunarse, la secretaria señaló que se han habilitado más de 100 puestos de vacunación que están abiertos de 9:00 a 14:00 horas; 21 que ofrecen vacunas de 9:00 a 23:00 horas, así como 12 puestos que abren de 9:00 a 00:00 horas.

Incidencia de sarampión en CDMX es menor a la media nacional

La secretaria de Salud capitalina explicó que la Ciudad de México se ubica en el de sarampión a nivel nacional, por debajo de los estados de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango.

Asimismo, indicó que, aunque ha habido un aumento en los casos, la incidencia en la CDMX es menor a la media nacional, con 3.31 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la cifra es de 3.35 casos por cada 100 mil personas.

“Somos el lugar número seis en incidencia; estamos por debajo de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango. Estamos todavía debajo de la media nacional, nosotros estamos en 3.31 casos por 100 mil habitantes, y a nivel nacional es de 3.35. Ha habido un aumento de casos de sarampión; éstos se han registrado y esto es lo que hace que cambiemos”, dijo.

Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Ciudad de México es la entidad con más población del país, por lo que “tan sólo de forma aritmética, esta ciudad seguramente va a tener más casos de sarampión”.

Sin embargo, dijo que hay estados de la República que por la cantidad de población que tienen, registran más casos de la enfermedad; además de que la CDMX no sólo es “el número uno de población”, sino que es uno de los puntos por dónde más población transita.

