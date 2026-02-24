Más Información
Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson
Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso
Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos
En la Ciudad de México suman 349 casos de sarampión, de los cuales, el 73% no tenían antecedente vacunal, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Sedesa precisó que, del total de casos, 52 son personas con residencia en el Estado de México pero que fueron atendidas en la capital del país, mientras 29 de los casos han requerido hospitalización.
Gasman Zylbermann recordó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX es alcanzar la cifra de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, dijo, a la fecha se han colocado un millón 461 mil 592.
Lee también: Vinculan a proceso a sujeto acusado de asesinar a su abuela y tío abuelo en Azcapotzalco; está acusado de homicidio calificado y feminicidio
Al retirar el llamado para que la población acuda a vacunarse, la secretaria señaló que se han habilitado más de 100 puestos de vacunación que están abiertos de 9:00 a 14:00 horas; 21 que ofrecen vacunas de 9:00 a 23:00 horas, así como 12 puestos que abren de 9:00 a 00:00 horas.
Incidencia de sarampión en CDMX es menor a la media nacional
La secretaria de Salud capitalina explicó que la Ciudad de México se ubica en el puesto seis en incidencia de sarampión a nivel nacional, por debajo de los estados de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango.
Asimismo, indicó que, aunque ha habido un aumento en los casos, la incidencia en la CDMX es menor a la media nacional, con 3.31 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la cifra es de 3.35 casos por cada 100 mil personas.
Lee también: Tabe asegura que PAOT pidió documentos no necesarios para montar "Alicia en el País de las Maravillas"; se ha actuado con responsabilidad, dice
“Somos el lugar número seis en incidencia; estamos por debajo de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango. Estamos todavía debajo de la media nacional, nosotros estamos en 3.31 casos por 100 mil habitantes, y a nivel nacional es de 3.35. Ha habido un aumento de casos de sarampión; éstos se han registrado y esto es lo que hace que cambiemos”, dijo.
Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Ciudad de México es la entidad con más población del país, por lo que “tan sólo de forma aritmética, esta ciudad seguramente va a tener más casos de sarampión”.
Sin embargo, dijo que hay estados de la República que por la cantidad de población que tienen, registran más casos de la enfermedad; además de que la CDMX no sólo es “el número uno de población”, sino que es uno de los puntos por dónde más población transita.
Lee también: Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]