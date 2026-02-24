Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N”, el sujeto señalado de haber asesinado a su abuela y tío abuelo dentro de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

En una audiencia realizada el 21 de febrero, el juzgador encontró los elementos suficientes para que el sujeto de 20 años de edad enfrente un proceso por los delitos de homicidio calificado y feminicidio, informaron fuentes.

Además, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva por lo que seguirá privado de la libertad en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

Lee también Tras abatimiento de “El Mencho" Brugada garantiza seguridad en CDMX para Mundial 2026; asegura que el domingo no hubo incidentes de violencia

El pasado 19 de febrero, Uriel habría regresado a su domicilio en la colonia San Pedro Xalpa, donde, presuntamente, atacó a sus dos familiares con un arma blanca.

Policías de la Ciudad de México ingresaron al inmueble y encontraron a acusado en las escaleras con el cuchillo en sus manos, de acuerdo a una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La SSC también informó que el joven había sido internado previamente en una clínica de atención psicológica pero escapó días previos al crimen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses