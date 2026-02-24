El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para que centros comerciales y cadenas de autoservicio, se sumen al esquema de separación de residuos en tres categorías que entró en operaciones este 2026.

Como parte de este convenio, más de 8 mil tiendas departamentales, supermercados, cadenas de autoservicio, farmacias, entre otros negocios, se sumarán a la campaña “Transformación tu ciudad, cada residuo en su lugar” para la separación de residuos, por lo que colocarán botes de los tres colores en sus entradas y a la vista de los capitalinos.

Al encabezar en la firma, que tuvo lugar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que en la CDMX se reciben 8 mil 500 toneladas de residuos al día, y se tiene la meta de que para 2030, la mitad de estos residuos sean transformados para “que no sean una carga al medio ambiente”.

“Lo que queremos es que esta información pueda llegar a todos lados y la ANTAD nos va a ayudar a ello; y a mí me da muchísimo gusto, porque eso significa la importancia que se le da a que la ciudad avance hacia la sustentabilidad”, dijo.

En su oportunidad, el presidente ejecutivo de la ANTAD, Diego Cosío Barto, explicó que más de 8 mil tiendas estarán “uniéndose con mucho entusiasmo, para promover este manejo disciplinado de los residuos” por toda la capital.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, señaló que los botes de separación de residuos se colocarán al inicio de las tiendas, lo que ayudará a que “cuando la gente entre a las tiendas, lo primero que va a ver son los tres colores, y va a recordar la separación en tres”.

El 1 de enero de 2026, la administración capitalina puso en marcha un nuevo esquema de separación de residuos en tres categorías, junto con la recolección en días diferenciados, para que no se mezclen.

