El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, descartó que haya operación permanente o control de algún territorio de la Ciudad de México, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o de algún otro grupo criminal de escala nacional.

No obstante, afirmó que se ha detectado presencia de operadores de estos grupos delictivos cuando usan la CDMX para esconderse o como “centro” para concluir transacciones ilícitas.

“No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o permanencia permanente en algún territorio de la ciudad, la ciudad no tiene ningún territorio controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones a escala nacional”, dijo.

Añadió que la presencia en CDMX de estos criminales “puede variar” e indicó que se ha detectado la presencia de operadores de estos grupos cuando buscan esconderse o ser anónimos, dado el tamaño y la cantidad de población que tiene la CDMX.

“Ha habido ocasiones donde se ha detectado la presencia utilizando a la Ciudad como una suerte de centro para concluir o concretar transacciones que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad o de otras partes y otras dinámicas que suelen ser distintas a las que se pueden presentar en otras latitudes”, dijo.

Señaló que desde hace algunos años se ha reconocido la presencia de grupos criminales organizados —algunos con operaciones de escala nacional— en la Ciudad, una realidad que “antes se negaba contra todo diagnóstico y toda posibilidad dadas las características de la propia ciudad”, así como diagnosticar cómo se da esa presencia.

Aseguró que la CDMX ha fortalecido sus capacidades de inteligencia e investigación para la detención de cualquier célula delictiva.

