El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la empresa Beste Templen, encargada de montar el espectáculo de "Alicia en el País de las Maravillas" en Parque Lira, cumplió con todos los trámites ante la alcaldía.

Sin embargo, precisó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) requirió documentos adicionales que no son necesarios para sus autorizaciones

“No se requiere el visto bueno de sitios patrimoniales porque no se intervienen los elementos catalogados, ya hubo una inspección de la autoridad ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en donde constataron que no serán afectadas las áreas verdes, los animales ni los monumentos históricos”, añadió.

La alcaldía subrayó que ha actuado con responsabilidad y transparencia, acompañando a los organizadores en los procesos administrativos y garantizando que se cumplieran las disposiciones aplicables dentro del ámbito de su competencia.

La PAOT suspendió el evento "Alicia en el País de las Maravillas" en atención a cinco denuncias ciudadanas por posibles afectaciones a las áreas verdes y al patrimonio cultural.

El pasado viernes 20 de febrero, señaló la PAOT, personal de la Procuraduría acudió al sitio para realizar un reconocimiento de hechos, pero al no localizar al responsable de la empresa organizadora, dejó un citatorio.

El lunes personal de la Procuraduría acudió de nuevo al parque y la empresa organizadora Beste Templen no presentó las autorizaciones o evidencias de solicitud necesarias para el desarrollo del evento: en materia de patrimonio cultural, no contó con los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET); tampoco se cuenta con la declaratoria de cumplimiento, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

