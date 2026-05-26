El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la reposición integral del examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y fijó su nueva aplicación para el 13 de junio en modalidad presencial mediante instrumentos impresos, con el propósito de restituir condiciones homogéneas y garantizar la validez técnica de la evaluación para todas las personas aspirantes.

A través de un comunicado, argumentó que la decisión responde a las incidencias técnicas registradas el 16 de mayo durante la aplicación en la modalidad “Examen desde casa”, las cuales impidieron el desarrollo uniforme, estable y adecuado de la evaluación.

En ese sentido, explicó que la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, resolvió dejar sin efectos dicha aplicación y reprogramar esta etapa para salvaguardar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, igualdad de oportunidades y máxima publicidad.

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El órgano electoral estableció que la reposición será integral, lo que implica que todas las personas aspirantes convocadas deberán presentar nuevamente el examen, debido a que las fallas generaron condiciones diferenciadas relacionadas con el acceso, la continuidad, los tiempos efectivos de respuesta y la posible exposición de reactivos, “lo que hace necesario restablecer condiciones de igualdad para asegurar la comparabilidad de los resultados”.

Precisó que al tratarse de una evaluación estandarizada y de alto impacto cuyos resultados determinan el avance a las etapas subsecuentes, se resolvió aplicar una versión distinta del instrumento, con el fin de proteger la confidencialidad de los reactivos y preservar la integridad técnica del proceso evaluativo bajo criterios uniformes para la totalidad de las personas participantes.

El INE destacó que, de manera complementaria, se definió el cambio de modalidad de aplicación al establecer que el examen se realizará de forma presencial y por escrito, lo que permitirá fortalecer el control operativo mediante la verificación de identidad, la supervisión directa de la jornada, el control de tiempos y la trazabilidad en las etapas de resguardo del material, así como reducir riesgos asociados a factores externos como conectividad, equipos o condiciones del entorno.

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Agregó que a partir de esta determinación, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) continuará como instancia responsable de la aplicación del examen de conocimientos, así como del resguardo, custodia y control de los instrumentos impresos, mientras que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional llevará a cabo la coordinación, supervisión y apoyo logístico para el desarrollo de la jornada.

El instituto enfatizó que la modificación no altera la naturaleza ni el contenido del examen, ya que se mantienen la estructura, módulos, ponderaciones, calificaciones mínimas aprobatorias y criterios de evaluación previstos en la convocatoria, de modo que el ajuste corresponde exclusivamente a la forma de aplicación.

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Con respecto a la logística, informó que se estableció que la asignación de sedes se realizará conforme a la entidad federativa registrada previamente por cada persona aspirante dentro del Subsistema del Concurso Público para efectos de las actividades presenciales; mientras que su ubicación se publicará en el micrositio del Concurso Público el viernes 29 de mayo, con el objetivo de brindar certeza sobre el desarrollo de la jornada presencial.

Finalmente, resaltó que la reposición integral del examen constituye una respuesta proporcional, necesaria y orientada a preservar la integridad del Concurso Público 2026 ante circunstancias extraordinarias ajenas al instituto y refrendó su compromiso con la transparencia, la equidad y la confiabilidad en los procesos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional.

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