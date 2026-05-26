Con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México ha iniciado una serie de transformaciones estéticas y funcionales para recibir a los miles de turistas que visitarán la capital.

Dentro de estos proyectos, las estaciones de la Línea 2, particularmente Bellas Artes e Hidalgo, han sido objeto de remodelaciones profundas que comenzaron a principios del año.

Sin embargo, el reciente montaje de candelabros y acabados decorativos en los andenes ha capturado la atención de la opinión pública, no por su funcionalidad, sino por el contraste visual que generan dentro del sistema de transporte colectivo.

Los nuevos detalles arquitectónicos buscan emular la elegancia del Palacio de Bellas Artes, pero para los usuarios, el resultado ha sido una fuente inagotable de contenido satírico en redes sociales.

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El contraste entre Versalles y la realidad del transporte

La incorporación de lámparas de estilo clásico y pisos renovados ha sido recibida con extrañeza por una ciudadanía acostumbrada a la estética industrial y funcional del Metro.

Esta transición hacia un diseño que algunos internautas califican como (sacado de Versalles) ha generado una ola de críticas constructivas y burlas sobre las prioridades en el mantenimiento del sistema.

Según expertos en urbanismo de la UNAM, (el diseño de espacios públicos debe equilibrar la estética con la durabilidad y el servicio), un punto que los usuarios cuestionan al comparar las nuevas luminarias con las deficiencias operativas cotidianas del servicio.

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La narrativa digital se ha centrado en la supuesta transformación del Metro en un recinto de alta alcurnia. La frase "¡Que elegancia la de Francia!" se ha convertido en el lema principal para describir la nueva apariencia de estaciones como Hidalgo.

De igual forma una de las imágenes más virales utiliza una escena de naufragio donde los pasajeros, con chalecos salvavidas, pero rodeados de lámparas elegantes, expresan: "Cómo me voy a sentir cuando se inunde el metro".

yo cuando me toque tomar el metro de la cdmx en la estacion hidalgo pic.twitter.com/kWmUhbt6Vh — twink peaks (@emekent) May 26, 2026

Los reportes institucionales del Gobierno de la Ciudad de México señalan que estas obras forman parte de un plan integral de mejora de imagen urbana frente a eventos internacionales, aunque para el pasajero promedio, el cambio resulta tan radical que roza lo surrealista.

La creatividad digital: del Titanic a la gala de los Juegos del Hambre

Los memes compartidos en plataformas como X y Facebook reflejan la capacidad del mexicano para procesar los cambios urbanos a través del humor.

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La influencia de la cultura pop también se hace presente con referencias a la serie "Bridgerton", donde se observa a personajes de época entregando paquetes bajo las nuevas luminarias con la frase: "Querido y gentil comprador, nuestro encuentro será bajo el candelabro", esto haciendo alucien a las nenis.

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Incluso, el lujo percibido ha llevado a los usuarios a imaginarse como personajes de la alta sociedad, comparando la estación con el Gran Salón del Titanic y el icónico reloj de la película, bajo el texto: "Cómo se sentirá decir 'te veo en el reloj'".

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Esta ola de contenido evidencia que, aunque la intención oficial sea mejorar la imagen para el mundial, el usuario prefiere mantener un enfoque crítico y humorístico sobre su realidad diaria.

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