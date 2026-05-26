La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, entendió mal la iniciativa que busca blindar a los candidatos de cualquier vínculo con el narco mediante la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

Cabe señalar que Taddei alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al INE en “juez y parte” durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos

En su conferencia mañanera de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la idea es que una comisión de consejeros del INE esté en contacto con autoridades de investigación y justicia.

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“Ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE, de consejeros, esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia; la UIF, la Fiscalía General de la República. Para que si un partido político dice ‘yo quiero que se investiguen a estos candidatos', a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes”, explicó.

Mencionó que el INE no resuelve, sino que se regresa al partido político que toma la decisión de postular a una persona o no.

“Lo que se está proponiendo es que se ordene y que el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes, si tiene algún antecedente que vincule a esta persona con algún grupo delictivo o con algún antecedente que pudiera considerarse un acto de corrupción o de algún delito.

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Taddei considera que la iniciativa puede vulnerar el carácter neutral del INE. Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

“Pero no es que el INE vaya a resolver, no. Pero el INE es una institución que permite que a través de esa institución que es la que organiza las elecciones, pues se pregunte a las instituciones correspondientes; concentra esa información y se la regresa al partido político“, explicó.

“¿Se haría una modificación a la propuesta para dejar más claras las reglas?”, se le preguntó.

“Ya le corresponde a los diputados si se requiere mayor claridad en la redacción”, respondió la mandataria federal.

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“Me parece que (Taddei) no entendió bien la propuesta. No lo digo por mal, sino a lo mejor, sencillamente, no tenía la propuesta en sus manos. Pero no se le está pidiendo al INE que ellos resuelvan, que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político” agregó.

La consejera presidenta del INE alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al instituto en “juez y parte” durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, dijo en una conferencia de prensa en la sede del Instituto.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la “Mañanera del Pueblo” del 26 de mayo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Este posicionamiento surge a partir de la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada en la reforma enviada al Congreso por la presidenta Sheinbaum.

La iniciativa de Sheinbaum propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar dicha Comisión de verificación, orientada a revisar perfiles de candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, a solicitud de los partidos políticos.

¿Cómo funcionará la Comisión de Verificación?

Guadalupe Taddei detalló que dicha Comisión se plantea en la reforma como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros electorales con presidencia rotativa anual.

“Su operación se concibe como un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera”, dijo.

El procedimiento iniciaría con la entrega de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas independientes de manera voluntaria, posteriormente el Instituto remitiría esta información a autoridades de seguridad e inteligencia para realizar análisis de riesgo y, una vez concluido este proceso, dichas instancias comunicarían la existencia o no de un “riesgo razonable”, resultado que el INE notificaría a los actores políticos bajo confidencialidad.

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Aunque la presidenta del INE afirmó que “la iniciativa establece con claridad que este mecanismo no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidaturas”, existe el riesgo de asignar al Instituto funciones que vulneren su carácter de autoridad neutral.

“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”, subrayó.

Taddei Zavala puntualizó que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde únicamente a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.

“Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, sentenció.

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