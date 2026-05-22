La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca blindar a los candidatos de cualquier vinculo con el narco mediate la creacion de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

La presidenta de dicha instancia legislativa, Laura Itzel Castillo informó que se trata de la iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas.

“Esta iniciativa será turnada a comisiones de la colegisladora para ser analizada y discutida por ambas Cámaras en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, mismo que fue convocado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo, observando las disposiciones de los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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La iniciativa crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a s u registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.

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