La Comisión Jurisdiccional aprobó emitir un exhorto a las comisiones de Justicia y Gobernación para que instalen la Subcomisión de Examen Previo y den trámite a las solicitudes de juicio político que se han presentado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

La propuesta fue realizada por el diputado Germán Martínez Cazares (PAN), quien señaló que se deben analizar todas las solicitudes de juicio político sin que importe el partido al que pertenezca el o los acusados.

“Para que se integre la subcomisión de examen previo y que nosotros veamos los asuntos de responsabilidad política, de servidores públicos que haya pendientes, sin venganzas, sin odios, pero sin impunidades y conforme a derecho, todos los asuntos parejos", comentó.

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Por su parte, el diputado Hugo Eric Flores (Morena), presidente de la Comisión Jurisdiccional, coincidió con la viabilidad de realizar el exhorto y dijo que sólo así podrán actuar y resolver las solicitudes.

“Se trataría solamente de un oficio exhortando, de manera muy respetuosa, a nuestros colegisladores, que puedan integrar esta subcomisión, y entonces sí estos juicios políticos que ya fueron presentados ante la Secretaría General de la Cámara, cumplen con los requisitos de ley, pues les sean turnados en su momento a la Comisión Jurisdiccional, porque ahí sí ya, dentro del procedimiento, ya tendríamos facultades”, explicó.

El pasado 12 de mayo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, detalló que en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados están enlistadas 57 solicitudes de juicio político, previas a la presentada por el PAN contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el 11 de mayo de 2026.

“Son por violación a la ley y a la Constitución y la corrupción, hay muchos. Voy a hablar con la subcomisión que integra Erick Flores para exhortarlo a que les dé celeridad a los juicios políticos. Es una cosa de acordar con ellos, dentro de la comisión, le voy a pedir que le dé celeridad a los 57 juicios políticos”, dijo Monreal el 12 de mayo.

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