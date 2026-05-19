Más Información

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; "quedan muchas luchas que apoyar", dicen

Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; "quedan muchas luchas que apoyar", dicen

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

El inició el exhorto formal para que más de 100 mil servidores públicos de los tres poderes, ayuntamientos y órganos autónomos y de intereses correspondiente al ejercicio 2025.

La aseguró que este procedimiento se establece en la de la entidad y busca consolidar los esquemas de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Desde el inicio del proceso el pasado 1 de mayo, más de 18 mil 700 personas obligadas ya completaron el registro informático. En total, 100 mil 548 trabajadores deben realizar su declaración; tienen como fecha límite el próximo 31 de mayo.

Lee también

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que este procedimiento se establece en la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas. | Foto: Especial.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que este procedimiento se establece en la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas. | Foto: Especial.

Implementan unidades itinerantes

El titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco González Sánchez, afirmó que la declaración patrimonial es obligatoria y recordó que existen sanciones administrativas para quienes incumplan.

El trámite se realiza exclusivamente de forma digital a través de la plataforma oficial Declaranet Guerrero (declaranet.guerrero.gob.mx), disponible las 24 horas del día.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación en las distintas demarcaciones de la entidad, se pusieron en marcha módulos de atención personalizada y oficinas itinerantes denominadas "Declara-Móviles".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]