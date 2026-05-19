El Gobierno del Estado de Guerrero inició el exhorto formal para que más de 100 mil servidores públicos de los tres poderes, ayuntamientos y órganos autónomos presenten su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2025.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que este procedimiento se establece en la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas de la entidad y busca consolidar los esquemas de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Desde el inicio del proceso el pasado 1 de mayo, más de 18 mil 700 personas obligadas ya completaron el registro informático. En total, 100 mil 548 trabajadores deben realizar su declaración; tienen como fecha límite el próximo 31 de mayo.

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La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que este procedimiento se establece en la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas. | Foto: Especial.

Implementan unidades itinerantes

El titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco González Sánchez, afirmó que la declaración patrimonial es obligatoria y recordó que existen sanciones administrativas para quienes incumplan.

El trámite se realiza exclusivamente de forma digital a través de la plataforma oficial Declaranet Guerrero (declaranet.guerrero.gob.mx), disponible las 24 horas del día.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación en las distintas demarcaciones de la entidad, se pusieron en marcha módulos de atención personalizada y oficinas itinerantes denominadas "Declara-Móviles".

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