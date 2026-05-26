Un rayo provocó el incendio de dos palmeras en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica cayó en la zona de la calle Nube Sur, donde comenzó el fuego en árboles ubicados sobre la vía pública. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar humo y llamas derivadas del impacto.

Los vulcanos informaron que atendieron el incendio de dos palmeras y realizaron las labores necesarias para extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otros árboles o viviendas cercanas.

⚡🌴 Un rayo provocó el incendio de dos palmeras en la colonia Jardines del Pedregal, en @AlcaldiaAO. Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil atendieron la emergencia y lograron controlar el fuego sin reporte de lesionados. #CDMX #Lluvias pic.twitter.com/fxnphoTqM0 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 26, 2026

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Por su parte, autoridades de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón señalaron que el siniestro presuntamente fue ocasionado por la caída de un rayo durante las condiciones meteorológicas registradas en la zona.

Tras varios minutos de trabajo coordinado entre ambas corporaciones, la emergencia quedó completamente controlada y el servicio fue concluido sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica cayó en la zona de la calle Nube Sur, donde comenzó el fuego en árboles ubicados sobre la vía pública. Foto: Especial

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