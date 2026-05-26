Un hombre en posesión de cientos de cajas de medicamentos controlados fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, policías en campo asignados a la vigilancia de la zona fueron requeridos vía radio para apoyar a personal operativo de la alcaldía, quienes llevaban a cabo un operativo para el retiro de bienes mostrencos debajo de un puente peatonal en el cruce del Eje 6 Sur y la calle Rafael Quintero, en la colonia Vicente Guerrero.

La SSC informó que el detenido estaba en posesión de 77 cajas selladas de Norapred, 21 cajas individuales de Cefpodoxima y 101 cajas de Clexane. Foto: Especial

A su llegada, los oficiales encontraron a un sujeto que resguardaba las cajas con el medicamento, y al no poder acreditar la legal posesión fue detenido, además de que se le aseguraron 22 bolsas de plástico con marihuana.

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La SSC informó que el detenido estaba en posesión de 77 cajas selladas de Norapred, 21 cajas individuales de Cefpodoxima y 101 cajas de Clexane, todos medicamentos de uso controlado.

El sujeto y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: Especial

El sujeto y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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