Ecatepec, Méx. -La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, informó que el porcentaje de suministro de agua por la red en la Quinta Zona pasó del 30 al 85% mediante tandeo, y anunció la construcción de dos tanques maestros en esa área del municipio donde durante varios años los habitantes han sufrido por el servicio.

En conferencia de prensa, la edil afirmó que el gobierno de Ecatepec no necesita ningún amparo para dotar de agua potable a la población. Se refirió al amparo en revisión 13/2026 interpuesto por 688 familias de 38 colonias de la Quinta Zona para exigir abasto de agua potable, que está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que aclaró que actualmente más de un millón 200 mil habitantes de Ecatepec tienen ese servicio.

“Ecatepec le ha cumplido, le está cumpliendo y le va a terminar de cumplir a la Quinta Zona”, expuso.

Azucena Cisneros consideró que el tema de los amparos se ha politizado y utilizado de manera electoral, pues se ha reportado que algunos políticos los han condicionado a cambio de votos.

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Mejora Ecatepec suministro de agua en Quinta Zona; anuncian construcción de dos tanques maestros. Foto: Especial.

Denunció que al inicio de su administración recibió un quebranto de 4 mil 551 millones de pesos en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), además de que el líquido no era un derecho, sino un negocio.

“Cuando entramos al gobierno la crisis hídrica ya estaba a reventar. Nos heredaron pozos muertos, plantas potabilizadoras que nunca funcionaron, drenajes colapsados, deudas por doquier y la venta de agua”, precisó.

“Detectamos más de 100 tomas clandestinas operadas por grupos que extraían el líquido de la red municipal para venderlo en pipas a precios inflados”, recordó.

La alcaldesa explicó que en la Quinta Zona se reactivaron pozos y se incrementó la producción de 3 mil 597 a 4 mil 340 litros por segundo. En todo el municipio, se pasó de 67 pozos en operación a 91, se rehabilitaron 24 pozos que no funcionaban y se reperforaron 9 de los 12 que se encontraban colapsados. En conjunto con la Comisión Nacional del Agua, se rehabilitaron y perforaron 71 pozos.

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Se construyó un tanque elevado de 5 mil metros cúbicos en la calle Cristina Pacheco, con lo que 200 mil habitantes dejaron de enfrentar desabasto. Foto: Especial.

Entre las obras realizadas destacan la rehabilitación del pozo “Cruz Roja”, que beneficia a 25 mil personas; el pozo “El Bosque” en San Carlos, que abastece a más de 35 mil habitantes en varias colonias; y el pozo “Ejidos de Tulpetlac 2”, que suministra 50 litros por segundo a 46 mil personas y opera de forma automatizada.

También, se construyó un tanque elevado de 5 mil metros cúbicos en la calle Cristina Pacheco, con lo que 200 mil habitantes dejaron de enfrentar desabasto.

En abril de 2026 se reportó un avance del 90 % en el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad de 5 mil 129 metros cúbicos. Además, se ejecutan 250 obras de agua y drenaje con una inversión de 500 millones de pesos en zonas como Plaza Aragón, Bosques y El Progreso.

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Con la construcción de dos tanques maestros, se mojorará la cantidad de agua que se entrega a la población. Foto: Especial.

La administración reparó 5 mil fugas, limpió 12 mil 866 metros de tubería, retiró 530 metros cúbicos de azolve y desazolvó 2 mil 436 coladeras. Se clausuraron 54 tomas clandestinas y se recuperaron 198 millones de litros de agua al mes mediante el Operativo Caudal.

De cuatro plantas potabilizadoras inoperantes, dos ya funcionan y se instaló telemetría en 15 sitios de control y 24 pozos, dio a conocer.

Cisneros Coss precisó que la inversión total en infraestructura hídrica supera los mil 784 millones de pesos y en el primer año de su gestión se efectuaron mil obras en el municipio más poblado del Estado de México.

La alcaldesa reconoció el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, para estos avances en Ecatepec.

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