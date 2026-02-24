Tlalnepantla, Méx.– Al interior de una cadena de restaurantes ubicada en la zona de Multiplaza Valle Dorado, el líder del “Mariachi Gama Mil”, Jesús Gama, fue víctima de un asalto luego de haber retirado 150 mil pesos en efectivo de una sucursal bancaria.

De acuerdo con lo informado por su hijo, Jesús Gama Jr., a través de un video difundido en redes sociales, un sujeto armado ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, lo amagó frente a los presentes.

“Llegó una persona armada; nosotros estábamos sentados cuando lo encañonó y lo despojó de una bolsa tipo cangurera donde llevaba sus pertenencias, identificaciones, su teléfono celular y los 150 mil pesos que había retirado”, relató.

El asalto ocurrió al interior del restaurante, la mañana del lunes 23 de febrero.

Policías municipales acudieron al lugar para apoyar a la víctima a interponer la denuncia.

