Un asalto a plena luz del día terminó con un policía herido y un cuentahabiente despojado de su dinero dentro de una sucursal bancaria en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Según reportes policiales, cuatro hombres llegaron al banco ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Oriente 251 y, sin mediar palabra, atacaron a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial que resguardaba el lugar. Tras golpearlo, los agresores lo desarmaron y le quitaron su arma de cargo.

En medio del caos, los delincuentes también le arrebataron una mochila a un hombre de 57 años que se encontraba en la sucursal, presuntamente después de realizar un retiro.

El oficial sufrió una herida en la cabeza, mientras que el ciudadano presentó una fuerte crisis nerviosa. Ambos fueron atendidos por paramédicos en el sitio y no requirieron traslado hospitalario.

Los responsables huyeron rápidamente a bordo de dos motocicletas antes de que llegaran más patrullas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se revisan cámaras de vigilancia de la zona para tratar de ubicarlos.

Hasta ahora no hay detenidos y el caso quedó en manos del Ministerio Público

