Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México lograron asegurar en el puerto de Veracruz casi 220 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y de cocaína, droga que venía oculta en piedra laja.

Fue durante inspecciones de rutina en dos contenedores en el recinto portuario de Veracruz, donde encontraron la droga, cuyo precio en el mercado negro alcanzaría los más de 29 millones de pesos.

De acuerdo con un reporte oficial de la Semar, los elementos de la naval y de la Aduana Marítima de Veracruz ubicaron la droga oculta, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).

El personal ministerial y peritos de FGR, realizaron la apertura del primer contenedor y desagrupamiento de pallets en los que hallaron piedras lajas.

En el interior había aproximadamente 185 paquetes de una sustancia que dio positivo a clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de 184.76 kilogramos.

Durante la apertura del segundo contenedor, había piedras lajas huecas con aproximadamente 35 paquetes, con un peso aproximado de 34.81 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Al término de las diligencias, se levantaron las actas correspondientes por la Aduana Marítima de Veracruz y la FGR, posterior a la apertura, revisión y análisis de la mercancía.

La Secretaría de Marina afirmó que con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 29 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.

