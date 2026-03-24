MX Taxi y Uber dieron a conocer una alianza que marca un punto de inflexión en la movilidad urbana, por primera vez, los usuarios de Uber podrán solicitar un taxi concesionado directamente desde la aplicación, bajo un modelo que respeta la naturaleza del taxi como servicio público regulado.

Esta alianza no implica la integración de los taxistas a la plataforma de Uber.

Se trata de una integración digital en la que la demanda generada en la aplicación es atendida a través de la tecnología de MX Taxi y las organizaciones de taxistas, manteniendo su independencia operativa y su carácter concesionado.

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Este modelo permite combinar la demanda en Uber con la capacidad instalada del taxi en la ciudad, sin desdibujar su estructura ni su regulación.

“Esta alianza es única porque permite a los usuarios de Uber solicitar un taxi desde la app, pero los taxistas no forman parte de Uber.

“Es una integración digital que respeta nuestra independencia y fortalece al taxi como servicio público”, declaró Erasto Vásquez, vocero y representante de MX Taxi.

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La alianza es resultado de un proceso de más de dos años de trabajo entre el gremio taxista organizado y Uber, en el que se diseñó un esquema que reconoce las particularidades del taxi concesionado y su papel dentro del sistema de movilidad.

La alianza fue posible gracias al desarrollo tecnológico de Autocab, proveedor de tecnología y conector entre las flotas de taxi establecidas y la demanda de movilidad de Uber.

A través de una plataforma única controlada por la flota, los operadores pueden participar en nuevos canales de viajes mientras mantienen su independencia y control.

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Se estima que los conductores de taxi conectados a Uber a través de la tecnología de Autocab pueden recibir hasta un 20% más de viajes.

A partir de esta integración, los taxistas podrán recibir solicitudes tanto de sus canales tradicionales como: sitios, bases, centrales telefónicos, WhatsApp y otras herramientas digitales propias, así como de la demanda generada a través de Uber, reduciendo tiempos de espera, evitando viajes perdidos, incrementando los ingresos del taxista y mejorando la experiencia del usuario.

Ante la Copa Mundial FIFA 2026 este tipo de modelos resulta clave para ofrecer una movilidad eficiente y segura.

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“La alianza permitirá que visitantes de todo el mundo, familiarizados con el uso de plataformas digitales, puedan acceder fácilmente al servicio de taxi concesionado”, indicó MX Taxi, en un comunicado.

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