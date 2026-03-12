¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema

El Mundial de Fútbol 2026 se aproxima y México será una de las tres sedes, por lo que miles de turistas llegarán al país este año y se prevé que la mayoría lo haga vía aérea por los diferentes aeropuertos del país donde el tema de los taxis ha generado controversia.

En la Ciudad de México que albergará algunos partidos, junto con Monterrey y Guadalajara, los taxistas concesionados que ofrecen servicio en la terminal aérea capitalina se oponen a la operación de los taxis por aplicación como Uber o Didi.

Esta semana, algunos conductores de los taxis concesionados del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) se manifestaron afuera de las terminales 1 y 2; las protestas también se han registrado en otros aeropuertos del país en días anteriores.

La tensión va en aumento debido a que los taxistas concesionados piden frenar la llegada de Uber a los aeropuertos para recoger a los viajeros, mientras que la empresa afirma que puede prestar el servicio.

¿Qué sucedió con los taxis en el AICM?

Ante la próxima llegada de miles de turistas, deportistas y celebridades a los aeropuertos del país, surgió una controversia por una supuesta “competencia desleal” entre taxis de aplicación y los concesionados.

Por esa razón el miércoles 11 de marzo, taxistas concesionados cerraron el acceso a las terminales del AICM poco después de las 10:30 de la mañana, y los viajeros tuvieron que caminar desde Circuito Interior o Fuerza Aérea Mexicana para llegar al aeropuerto. El bloqueo duró tres horas aproximadamente.

Sin embargo, la situación aún no cuenta con una solución clara debido a que se mantiene a la expectativa de una respuesta concreta del gobierno por los bloqueos, los operativos de la Guardia Nacional y el amparo de Uber.

Taxistas bloquean accesos a la Terminal 1 del AICM; usuarios padecen por irse. Foto: Captura de pantalla

¿Taxistas concesionados fueron desplazados?

Por medio de un comunicado, los conductores concesionados acusaron al gobierno de apoyar “en lo oscurito” a Uber y Didi, debido a que no cuentan con los permisos ni pagan las cuotas establecidas desde hace más de 40 años.

El gremio considera que han sido ignorados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En diversas ocasiones solicitaron ser parte de mesas de trabajo para analizar la norma aplicable a los servicios de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos federales.

Los inconformes señalaron que esa situación ha causado molestias e incertidumbres, sobre todo porque no ha habido ningún posicionamiento real por parte de las autoridades gubernamentales.

SSC despliega operativo en el AICM por protesta de taxistas; prevén afectaciones en accesos a Terminal 1 y 2. Foto: Especial

Guardia Nacional evitará ingreso de taxis de aplicación al AICM

El miércoles, el AICM anunció que la Guardia Nacional realizará operativos para evitar que los taxis de aplicación presten servicios de llegada o salida de las instalaciones del aeropuerto capitalino.

De acuerdo con el AICM, el objetivo es inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad.

Esta situación fue una medida ofertada en una reunión en la que representantes de las empresas de transporte sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades del aeropuerto y de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Tras reunión entre taxistas y autoridades federales, retiran bloqueo del AICM; acuerdan cuatro puntos. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ.

Uber afirma que tiene amparo para operar en aeropuertos

Ante ese anuncio, Uber dijo que esa solución infringe el amparo que obtuvo en 2025, por lo que la Guardia Nacional podría enfrentar sanciones por no cumplir con la suspensión definitiva, según lo que dice el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Refirió que en julio de 2025, Uber México Technology & Software, S.A. de C.V., promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero en contra de los operativos que lleva a cabo la Guardia Nacional y en contra de la Ley de Caminos, Puentes, y Autotransporte Federal.

La firma agregó que en octubre de ese mismo año ganó el amparo 1202/2025, que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.

La decisión del juez indica que “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”; por lo tanto, los conductores de Uber deberían poder usar la plataforma sin ser multados ni perder su medio de trabajo, disfrutando así de sus derechos a circular libremente y a trabajar.

En tanto, la SICT informó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y demás aeropuertos del país.

La compañía expresó su expectativa de que la resolución judicial sea respetada, especialmente ante el aumento previsto de visitantes internacionales por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dice el gobierno sobre el caso de los taxis en aeropuertos?

La situación parece no tener aún una solución clara debido a que se mantiene la expectativa de una respuesta concreta del gobierno por los bloqueos, los operativos de la Guardia Nacional y el amparo de Uber.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara “se está desarrollando un espacio” para los taxis de plataforma, porque no podrán entrar a la terminal aérea de esa ciudad sede del Mundial.

“Es muy importante siempre ponerse de acuerdo con quienes operan los servicios de taxi y también quienes desean este uso (de plataformas). Entonces, tomando esto en consideración, se está desarrollando un espacio”, dijo la Mandataria federal.

El jueves, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que el juzgador le concedió la suspensión definitiva a Uber, para único efecto de que las autoridades responsables no realicen detenciones arbitrarias y discriminatorias de vehículos de aplicación, “sin que esto implique dejar de observar las disposiciones legales que rigen al autotransporte”.

Con información de Manuel Espino, Sara Cantera, Fabián Evaristo

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

