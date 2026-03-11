Más Información

Cerca de la mitad de salas de cine en la República Mexicana, exhibirán partidos del próximo a realizarse a partir del 11 de junio.

Y esto porque Cinépolis, la cadena exhibidora más grande del país, ha anunciado que dispondrá de más de 3 mil salas a nivel nacional para proyectar lo que han llamado los mejores partidos de la Copa del Mundo.

Por medio de un comunicado la empresa recordó que será el quinto Mundial que tendrán en sus espacios, tanto en formato tradicional como en Macro XE, aunque por ahora se reservaron las ciudades en las que estará disponible la competencia.

En México existen poco más de 7 mil pantallas, por lo que las 3 mil mundialistas de Cinépolis representan el 42 por ciento del total disponibles en el país.

México será, junto con EU y Canadá, una de los tres países sedes de la justa deportiva. En territorio nacional se realizarán sólo 13 partidos, entre ellos los tres de la selección mexicana en la fase de grupos.

De acuerdo con el calendario oficial de la Copa del Mundo, el equipo local será el encargado de inaugurar el Mundial el jueves 11 de junio a las 15:00 horas, para luego el día 18 enfrentar a Corea del Sur a las 21:00 horas, mismo horario de su último partido en etapa de grupos, el día 24, con rival por definir.

En diciembre pasado Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) descartó que la celebración de los más de 100 partidos fueran a influir negativamente en la asistencia del público a las salas.

“Efectivamente es un año de Mundial, pero lo que hemos analizado siempre como industria es que la afectación total es cuando juega México y ya. Tendrá por lo menos tres partidos en la primera ronda y en esos días, seguro, la industria registrará como una caída, pero nada más”, comentó a EL UNIVERSAL.

Cinépolis, además de proyectar cintas, se ha diversificado en los últimos años colocando en su pantallas contenidos ajenos a películas, como episodios de la serie “The choice” y conciertos musicales.

En 2024, junto con Cinemex, exhibió la final del reality “La casa de los famosos” que contabilizó más de 30 mil asistentes.

