Hace 30 años el realizador Armando Casas se acercó al monero Helioflores con el objetivo de hacer una serie la caricatura mexicana, aunque la idea era buena, el material se quedó guardado, esperando algún día salir al público.

El año pasado el mismo Casas volvió a reunirse con el caricaturista y producto de esa plática, y de la de hace tres décadas se creó el documental Helioflores. El hombre negro.

Como no hay plazo que no se cumpla, ayer se llevó a cabo una función especial en la Cineteca y el viernes está producción tendrá su lanzamiento oficial a través de TV UNAM.

El monero tuvo una trayectoria de seis décadas, fue colaborador de EL UNIVERSAL desde los años 70, y fue también este el medio de comunicación con el que se retiró profesionalmente en 2024.

Cuando se despidió contaba con 85 años de edad, su argumento fue que ya tenía ciertas fallas físicas que le hacían tardarse más en su labor.

“Es el más grande de ahora vivo, es parte de una triada que salió en los 60 que encabezaba Rius (Eduardo Humberto del Río García, 1934-2017), y Naranjo (Rogelio Naranjo, 1937-2016).

“En un cartón contaba la historia del día, de la semana, y además no pasan de moda, los políticos pueden cambiar, pero los podemos seguir viendo y poner a otros”, comenta Casas.

Monos de denuncia

Helioflores. El hombre de negro, toma el título del personaje icónico que el artista creó y que puede verse en varios de sus trabajos. Y Casas, quien ha sido presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuenta en su filmografía con las cintas Un mundo raro (2001) y Familia gang (2014).

Más que una biografía, el documental producido por TV UNAM sitúa su obra en el contexto político y social que le dio sentido a su trabajo, y a recursos como la crítica al poder y la denuncia de injusticias estructurales en México como sus ejes de fondo, como el sostén de sus ideas.

“Fue retomar esa entrevista 30 años después con su visión del mundo y la caricatura. Encontramos que aunque ha cambiado el mundo, la caricatura sigue siendo un espacio crítico no sólo al poder, sino a lo económico, a lo mediático. Y nos damos cuenta de que es un hombre congruente con su idea y arte”, apunta Casas.

Trabajo que llevó a la camaradería

El cineasta recuerda cómo inició su relación profesional con el caricaturista.

“Mientras lo entrevistaba la primera ocasión a él le llamó mucho la atención que fuera precisamente un cineasta el que lo hiciera y por ello empezamos a tener contacto. Él fue nuestro primer padrino cuando hicimos el primer programa de la serie de sátira política El Chamuco en TV UNAM”, recuerda.

Adelanta además que luego del estreno en el canal de tv de la UNAM, se realizarán algunas funciones de Helioflores. El hombre de negro al aire libre en las Cinetecas de Xoco y Chapultepec en fechas aún por definir, además de que también estará disponible en el canal de YouTube de la TV UNAM.

