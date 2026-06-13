Si llevas tiempo pensando en cambiar de smartphone, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Mercado Libre ha lanzado una atractiva promoción para el Samsung Galaxy Z Flip 5, uno de los teléfonos plegables más innovadores de la marca, que ahora puede conseguirse con hasta 12% de descuento.

Gracias a su diseño compacto, pantalla de última generación y funciones impulsadas por inteligencia artificial, este dispositivo se ha convertido en una de las opciones más llamativas del mercado.

Te contamos cuáles son sus principales características y por qué esta oferta está llamando la atención de los compradores.

Mercado Libre lanza oferta imperdible por el Samsung Galaxy Z Flip 5

El Samsung Galaxy Z Flip5 5G de 512 GB es uno de los smartphones plegables más avanzados de la marca surcoreana, destacando por su diseño compacto, potencia de alto nivel y funciones que aprovechan al máximo su innovador formato. Gracias a su mecanismo de plegado mejorado, el dispositivo puede cerrarse completamente, ofreciendo una apariencia elegante y facilitando su transporte en bolsillos o bolsos pequeños.

Su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas brinda colores vibrantes, excelente nivel de detalle y una tasa de refresco de hasta 120 Hz para una navegación fluida. Uno de los cambios más importantes frente a generaciones anteriores es su pantalla exterior Flex Window de 3.4 pulgadas, que permite responder mensajes, consultar notificaciones, controlar aplicaciones y tomar selfies sin necesidad de abrir el teléfono.

[Publicidad]

En el apartado de rendimiento incorpora el potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, acompañado de 512 GB de almacenamiento interno, una capacidad ideal para guardar miles de fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse por el espacio disponible. Además, su conectividad 5G garantiza una experiencia rápida al navegar, descargar contenido o realizar videollamadas.

El sistema de cámaras duales de 12 megapíxeles aprovecha el diseño plegable para ofrecer nuevas posibilidades creativas, permitiendo capturar fotografías y videos desde distintos ángulos sin necesidad de accesorios adicionales. También sobresale en la creación de selfies de alta calidad utilizando la pantalla externa como visor.

Consigue este producto a tan solo $8,578.87