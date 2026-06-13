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Las intensas lluvias que se registraron la noche de este viernes 12 de junio en la Ciudad de México, dejaron 41 encharcamientos en distintas alcaldías, así como la caída de 92 árboles y un poste, los cuales fueron atendidos por las autoridades.
También se reportaron dos cortocircuitos, así como la caída de una losa colapsada en la esquina de Norte 11-A y Poniente 108, en la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero; no se reportaron personas lesionadas.
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En un comunicado conjunto, la administración capitalina precisó que el volumen de precipitación acumulado superó los 28 millones de metros cúbicos. Los niveles de precipitación más altos se registraron en las estaciones pluviométricas de La Joya con 72 milímetros; San Pedro Martir con 68 milímetros; E.P. Zacatón con 59.75 milímetros; Bosque de Tlalpan con 55 milímetros y Planta Abasolo con 49.25 milímetros en Tlalpan; así como Estadio Azteca con 71.5 milímetros, en Coyoacán; y Zarco con 50.25 milímetros en Cuajimalpa.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) reportó que al corte de las 7:00 de la mañana de este sábado, sus brigadas atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac; y los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.
Otras afectaciones
Debido a las fuertes lluvias también se registró el desbordamiento del sifón del Río San Buenaventura, en la alcaldía Xochimilco, donde se movilizaron dos equipos hidroneumáticos y en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se llevaron a cabo acciones para controlar el nivel del agua y la limpieza en la zona.
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Asimismo, en Periférico y Viaducto Tlalpan, alcaldía Tlalpan, se atendió un encharcamiento con un equipo hidroneumático y sistemas de bombeo de emergencias para liberar y restablecer la operación de los accesorios de drenaje y dejar la vialidad completamente liberada.
Sobre la lateral de Periférico Sur, a la altura de Insurgentes centro se movilizó un equipo de bombeo de emergencia para agilizar el desalojo del agua acumulada, la circulación quedó liberada.
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En la Unidad Habitacional RIS 1, ubicada en Av. Insurgentes Sur, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, se concluyeron las labores de desalojo del agua; además, se realizó un censo de viviendas, con un preliminar de 10 departamentos afectados.
Asimismo, en el Hospital de Psiquiatría San Fernando, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se desplegaron equipos hidroneumáticos y cuadrillas de atención a emergencias para controlar la anegación registrada en las instalaciones, y se realizaron labores de limpieza.
Clima CDMX: se esperan lluvias fuertes para la tarde de este sábado 13 de junio; estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo
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