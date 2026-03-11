Más Información

El pleno del aprobó nuevas atribuciones a la Guardia Nacional para que sea el encargado de la vigilancia de bosques y áreas protegidas, con la que suma función a la de , contención migratoria, vigilancia de aduanas, aeropuertos y carreteras.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles se aprobó con 105 votos la reforma al artículo 9 de la para reforzar las facultades de esta institución militarizada estableciendo la ampliación de la participación de la misma en la protección de todas las categorías de las Áreas Naturales Protegidas y los Parques Nacionales.

Ello con la finalidad de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, reforzar la seguridad ambiental y asegurar el futuro de la biodiversidad mexicana.

De acuerdo con el dictamen se fortalece a la Guardia Nacional como un actor estratégico en la protección, así como garante tanto de la seguridad pública como del orden federal en materia de seguridad y protección ambiental, toda vez que ambas son complementarias.

Se establece que la actuación de la Guardia Nacional actuará siempre en coordinación con autoridades ambientales, evitando así duplicidad de funciones y garantizando un esquema de corresponsabilidad institucional que proteja la .

La Guardia Nacional podrá participar, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, en la protección de los y la vigilancia en las áreas naturales protegidas terrestres de competencia de la Federación, así como en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales que representen un riesgo para la seguridad pública.

Incluyendo la tala y la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas. Su actuación deberá regirse por los principios de respeto a los derechos humanos, protección ambiental y colaboración interinstitucional.

Ampliar las atribuciones de la Guardia Nacional para que esta pueda vigilar las Áreas Naturales Protegidas, así como prevenir, investigar y combatir delitos ambientales como la cacería ilegal.

La Guardia Nacional participará en la protección de la , Campeche; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, Michoacán; la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Sonora.

