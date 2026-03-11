El pleno del Senado de la República aprobó nuevas atribuciones a la Guardia Nacional para que sea el encargado de la vigilancia de bosques y áreas protegidas, con la que suma función a la de combate a la delincuencia, contención migratoria, vigilancia de aduanas, aeropuertos y carreteras.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles se aprobó con 105 votos la reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para reforzar las facultades de esta institución militarizada estableciendo la ampliación de la participación de la misma en la protección de todas las categorías de las Áreas Naturales Protegidas y los Parques Nacionales.

Ello con la finalidad de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, reforzar la seguridad ambiental y asegurar el futuro de la biodiversidad mexicana.

De acuerdo con el dictamen se fortalece a la Guardia Nacional como un actor estratégico en la protección, así como garante tanto de la seguridad pública como del orden federal en materia de seguridad y protección ambiental, toda vez que ambas son complementarias.

Se establece que la actuación de la Guardia Nacional actuará siempre en coordinación con autoridades ambientales, evitando así duplicidad de funciones y garantizando un esquema de corresponsabilidad institucional que proteja la seguridad ambiental.

La Guardia Nacional podrá participar, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, en la protección de los recursos naturales y la vigilancia en las áreas naturales protegidas terrestres de competencia de la Federación, así como en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales que representen un riesgo para la seguridad pública.

Incluyendo la tala y la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas. Su actuación deberá regirse por los principios de respeto a los derechos humanos, protección ambiental y colaboración interinstitucional.

Ampliar las atribuciones de la Guardia Nacional para que esta pueda vigilar las Áreas Naturales Protegidas, así como prevenir, investigar y combatir delitos ambientales como la cacería ilegal.

La Guardia Nacional participará en la protección de la Biosfera de Calakmul, Campeche; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, Michoacán; la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Sonora.

