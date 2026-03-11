En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de los secretarios de Estado.

Durante febrero de 2026 la agenda estuvo dominada por la estrategia de seguridad nacional y la gestión de crisis administrativas, factores que definieron el ascenso y caída de los funcionarios en el estudio ARMA.

A continuación, presentamos a los secretarios de Estado con mayor y menor cobertura efectiva durante febrero de 2026.

Los destacados

1. Ricardo Trevilla Trejo (Defensa Nacional)

El titular de la Sedena encabezó el ranking de febrero impulsado por la agenda de seguridad, donde 52% de su cobertura positiva se derivó del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Jalisco.

Acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante las conmemoraciones de la Marcha de la Lealtad y el Día de la Bandera, además de una proyección internacional estratégica tras su reunión con el Comando Norte en Washington. Con la ejecución de la Operación Enjambre y un saldo de cero menciones negativas, Trevilla Trejo consolidó la posición más alta durante este mes.

2. Omar García Harfuch (SSPC)

El secretario de Seguridad tuvo una intensa agenda de resultados compartidos, en la que 37% de su cobertura positiva se concentró en el reporte detallado del operativo contra El Mencho y la captura de El Compagüero, operador clave de Los Chapitos.

A sus reflectores se le sumó un impacto favorable al informar una reducción de 50% en los homicidios en Michoacán y el aseguramiento masivo de 4.5 toneladas de droga. Asimismo, pactó con la delegación del gobierno de Donald Trump el refuerzo de la cooperación bilateral en materia de Seguridad. El balance de sus menciones se vio contrastada por 6% de menciones negativas derivadas del asesinato de mineros en Sinaloa, lo que representó el principal punto de tensión en su cobertura de febrero.

3. Raymundo Pedro Morales Ángeles (Marina)

El almirante secretario ocupó el tercer puesto en un mes de marcados contrastes. El 18% de su cobertura positiva derivó del restablecimiento de la movilidad nacional tras los operativos contra El Mencho.

Dio a conocer la recaptura de reos fugados en Puerto Vallarta y el decomiso de cocaína con la Guardia Costera de EU, además de destacar en infraestructura con la expansión del Puerto de Guaymas.

No obstante, Morales Ángeles enfrentó un obstáculo reputacional al registrar 17% de menciones negativas vinculadas a la filtración de audios sobre una presunta red de corrupción y huachicol del pasado, factor que impidió un mejor posicionamiento en el balance de sus menciones mediáticas.

4. Marcelo Ebrard (Economía)

La agenda de Ebrard estuvo volcada a la certidumbre comercial. El 14% de sus menciones positivas derivó de la recuperación de concesiones mineras, sumado a la firma del plan estratégico con EU para asegurar minerales críticos bajo el T-MEC.

Ebrard fortaleció su perfil negociador tras su viaje a Washington para frenar aranceles del presidente vecino y el anuncio de una proyección de inversión privada superior a los 406 mil mdd.

El balance mensual se vio presionado por 13% de notas negativas, originadas principalmente por las acusaciones de Guadalupe Acosta Naranjo sobre financiamiento de agrupaciones políticas y las revelaciones del libro de Julio Scherer sobre sus presuntas fricciones internas en Morena.

Los rezagados

1. Mario Delgado (SEP)

El titular de Educación presentó el saldo negativo más alto del mes, afectado por una combinación de tragedias personales y crisis administrativas que dispararon su cobertura negativa a 54%.

El principal golpe mediático fue el lamentable asesinato de sus familiares en Colima, seguido por la crisis institucional en la SEP derivada de la resistencia de Marx Arriaga a dejar su cargo.

La presencia mediática de Delgado se vio presionada por revelaciones de presuntos nexos con El Rey del Huachicol y casos de inseguridad escolar. Pese a los esfuerzos por posicionar la Beca Rita Cetina, el secretario cerró febrero con el mayor desgaste reputacional del gabinete de la doctora Sheinbaum.

2. Raquel Buenrostro (Anticorrupción y Buen Gobierno)

La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno enfrentó un mes de polarización, en el que su impacto positivo de 41% fue derivado de la vigilancia de inversiones y la reforma para reducir pensiones millonarias.

Sus positivos se vieron eclipsados por 37% de menciones negativas. Estas críticas se debieron a las revelaciones de presuntos desvíos por 27 mil mdp en el libro de Scherer y exigencias de investigación por supuesta inacción ante figuras del actual gobierno.

3. Alicia Bárcena (Semarnat)

La secretaria Bárcena se mantuvo en la zona baja con una presencia dominada por la agenda técnica y 48% de menciones neutras.

Su impacto positivo fue impulsado por los acuerdos hídricos con EU y el portafolios de inversión sostenible. No obstante, registró 22% de cobertura negativa derivada de las alertas de Greenpeace sobre riesgos ambientales en Mahahual y el rechazo al proyecto minero en Xochicalco ante denuncias de violencia.

Pese a todo, el perfil de la titular de la Semarnat se mantiene institucional, pero con baja capacidad de posicionar logros en la agenda compleja.

4. Rosaura Ruiz (Secihti)

El 22% de las menciones de Rosaura Ruiz fueron negativas. El motor de las críticas fue el presunto conflicto de interes tras la integración de su hija a la Junta de Gobierno de la UNAM, en medio de cuestionamientos por la retención de presupuestos científicos. Su cobertura neutra se limitó a la defensa legal de cambios en el CIDE. Sin registrar impactos positivos relevantes en el periodo, la secretaria cierra febrero con una relación fracturada frente a la comunidad académica.