Cuernavaca, Mor.- Los alcaldes de y Cuautla, dos de las administraciones morelenses más castigados por la , fueron considerados en el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, específicamente en la acción de "Atención a las Causas”.

Su participación en el Encuentro de coordinación con alcaldesas y ediles de territorios de paz con la presidenta , tuvo como objetivo alinear los esfuerzos municipales con la visión federal para reducir la desigualdad mediante intervenciones territoriales profundas y directas, dijo el alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

A su vez, el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, celebró el encuentro para estrechar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y pacificar las zonas más críticas del país.

El municipio será encargado de implementar las acciones directas de la Federación para combatir lay erradicar la violencia que afecta a la región, enfocándose en la reconstrucción del tejido social a través de una estrategia integral.

Cuautla es referente en Morelos porque es el único municipio que tiene conectadas sus 200 cámaras de videovigilancia al C5 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Morelos.

El alcalde de Cuautla confió que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno fortalecerán las acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

“Continuamos redoblando esfuerzos para gestionar apoyos y recursos que nos permitan seguir avanzando y dar resultados reales para nuestro municipio”, dijo el edil.

