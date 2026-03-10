Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

Aumenta a dos la cifra de fallecidos por colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; perro rescatista hizo marcaje

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Un hombre identificado como Damián "N" asesinó a golpes a sus sobrinos menores de edad en el municipio de , debido a lo cual fue arrestado por agentes de la policía.

La diputada de (Morena), Sahara Munira José Flores, dio a conocer que las víctimas son Carín y Rubi, de siete y 13 años de edad, correspondientemente, cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa de su tío.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por los crímenes de feminicidio y homicidio. "De acuerdo con los actos de investigación, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario".

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. "No habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra niños, adolescentes y mujeres; se actuará con contundencia y mano firme, para que los responsables enfrenten la justicia.

Jose Flores pidió justicia para el niño y la adolescente. “Es fundamental que las autoridades realicen una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de derechos de la niñez, para garantizar que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley”.

