La Policía Federal Ministerial (PFM) en Chiapas, aseguró, mediante cateo, un inmueble de venta ilegal de gas LP, ubicado en el municipio Palenque, Chiapas. En el operativo fueron aseguradas dos personas presuntamente involucradas con esa actividad ilegal, informó la Fiscalía General de la República, (FGR).

En el despliegue policíaco- militar fueron aprehendidos Evelio N y Alfredo N, a quienes pusieron a disposición, con lo asegurado, de la representación ministerial que prosigue con la integración de la carpeta de investigación.

El Ministerio Público Federal había iniciado ya una carpeta de investigación, por el delito de comercialización de hidrocarburos, en su modalidad de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin el consentimiento "de las personas autorizadas", como lo prevé y sanciona la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Una denuncia anónima alertó sobre la venta ilegal de gas LP en un inmueble que se ubica en la carretera federal Palenque – Catazajá; "gasera que se ubica" en el crucero de Pakal-Na–La libertad en Palenque, y en donde rellenaban cilindros de dicho gas sin las condiciones mínimas de seguridad en caso de algún accidente, fuga o explosión.

La autoridad ministerial solicitó una orden de cateo que fue autorizada por el juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en Chiapas ,mediante la cual se aseguró un tanque tipo salchicha de gas estacionario con capacidad de cinco mil litros con diversas mangueras y válvulas despachadoras.

La unidad se encontraba abastecida de un líquido con las características de gas LP, a un 50 por ciento de su capacidad aproximadamente, de acuerdo con el peritaje de expertos de Petróleos Mexicanos.

En el sitio había además una impresora de tickets, una terminal de banco, dos celulares, diversos documentos, dinero en efectivo, un vehículo con la leyenda de una gasera y el inmueble como tal.

La FGR señaló que previo al operativo, la autoridad ministerial verificó que el domicilio no tiene registros de permisos que otorguen el derecho realizar actividades en materia de hidrocarburo.

Por tanto, explicó que para realizar la diligencia tuvo el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, así como de peritos de Petróleos Mexicanos y de Protección Civil.

