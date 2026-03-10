La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantiene abiertas sus puertas a la inversión extranjera, particularmente a compañías de Noruega y países nórdicos, durante un encuentro con una amplia delegación empresarial europea en Palacio Nacional.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la mandataria federal recibió a representantes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezados por el Grupo Wallenberg, en una misión considerada inédita por su magnitud, al reunir a cerca de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de la región.

Entre las firmas participantes destacaron compañías globales como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

Lee también Senado avala reforma contra piratería y en favor de patentes mexicanas; fomenta la innovación y competitividad

Durante la reunión, Sheinbaum destacó que el país ofrece oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, industria farmacéutica y agroindustria, y respondió preguntas de los empresarios interesados en ampliar o iniciar operaciones en territorio nacional.

El Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en tecnología, manufactura e industrias de ciencias de la vida.

A través del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y la firma de inversión Investor AB, mantiene participaciones estratégicas en diversas compañías globales que, en conjunto, generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares y emplean a cerca de 1.5 millones de personas en alrededor de 180 países, incluido México.

Lee también Reforma electoral: PRI plantea acciones de inconstitucionalidad contra plan B; “Alito” no le ve futuro a propuesta de “Salvemos la Democracia”

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, señaló que ya se han anunciado diversas inversiones nórdicas alineadas con el denominado Plan México y reiteró el compromiso de fortalecer la presencia empresarial de la región en el país a largo plazo.

El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, como parte de los esfuerzos del gobierno federal para atraer nuevas inversiones y consolidar a México como destino estratégico para empresas internacionales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em