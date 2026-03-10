La Embajada de México en Irán informó que debido a la condiciones que prevalecen en el país, la embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota desde Azerbaiyán.

En su cuenta de X, la embajada mexicana indicó que la sección consular seguirá pendiente de la asistencia y protección a mexicanos.

Detalló que por la reubicación física de la Embajada, los trámites consulares presenciales se encuentran temporalmente suspendidos, y que los connacionales que requieran apoyo pueden comunicarse al número telefónico +98 912 122 4463 y al correo electrónico: consularesirn@sre.gob.mx

"Debido a la situación que prevalece en el país, la Embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota".

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada estará operando desde Azerbaiyán, con el apoyo de la presentación en Bakú.

La cancillería señaló que el resto de las embajadas de México en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana para la salida por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

