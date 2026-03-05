Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 05 de marzo de 2026; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 05 de marzo de 2026; sigue aquí la transmisión

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

Un ataque con drones en la autonomía de Najicheván, , atribuido a , dejó por lo menos cuatro personas heridas, informaron fuentes médicas del país caucásico.

Según el hospital donde fueron ingresados los heridos, las víctimas se encuentran “estables” y se les presta toda la asistencia necesaria.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó previamente que prepara “las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país”.

Bakú también citó al embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para exigir explicaciones a raíz del ataque.

Lee también

El Aeropuerto Internacional de Najicheván, uno de los blancos del ataque, es el único aeropuerto civil de la república autónoma, separada del resto de territorio azerí por Armenia. Desde allí se operan vuelos a Bakú, Ganja, y países como Rusia y Turquía.

El ataque ha llevado a la suspensión de las operaciones en la terminal aérea, por lo que se han visto interrumpidas las conexiones por aire entre el exclave y el resto de territorio azerbaiyano.

Otro de los drones lanzados sobre Najicheván cayó cerca del edificio de una escuela en la aldea de Shekerabad.

Azerbaiyán inició un caso penal tras el ataque y el presidente Ilham Aliyev convocó al Consejo de Seguridad del país para abordar el incidente.

Se trata de la primera vez que la guerra en Irán se extiende al territorio de un país del Cáucaso Sur.

Lee también

Azerbaiyán, que en los últimos años ha estrechado sus relaciones con Israel, no acoge bases estadounidenses, a diferencia de varios países que han sido víctimas de represalias iraníes después de la ofensiva lanzada contra el país persa por las fuerzas israelíes y estadounidenses el pasado 28 de febrero.

A la vez, en Irán viven entre 15 y 20 millones de azerbaiyanos étnicos, muchos de ellos en zonas fronterizas con Azerbaiyán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros