Washington/Madrid.— Los desencuentros entre España y Estados Unidos sobre la ofensiva militar contra Irán sumaron ayer un nuevo capítulo, después de que Madrid desmintiera la afirmación de la Casa Blanca de que había decidido cooperar con las fuerzas armadas estadounidenses.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, negó “tajantemente” que España haya acordado colaborar con las fuerzas de Estados Unidos en las operaciones contra Irán, algo que había asegurado muy poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Medio Oriente, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, afirmó en una entrevista radiofónica recogida por EFE.

Leavitt había dicho que “con respecto a España, creo que ayer [martes] escucharon el mensaje del presidente alto y claro. Y según tengo entendido que, en las últimas horas, han aceptado cooperar con el ejército estadounidense”.

El martes, Trump amenazó con “cortar todo comercio con España”, luego de que este país señaló que no permitiría que EU utilizara bases operadas conjuntamente en el sur del país en ningún ataque que no esté justificado por la carta de la ONU.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo por la mañana que “la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

En una declaración institucional, agregó que “no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

El presidente francés, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresaron su solidaridad con España tras las amenazas de Trump.

En contraste, Albares criticó el silencio que guardó el canciller alemán, Friedrich Merz, quien estaba presente cuando Trump dijo que cortaría la relación comercial con España. “Cuando uno comparte con un país una moneda, un mercado común, una política comercial común, espera la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca o la misma que España ha tenido con los países del flanco este, como en Letonia”, señaló Albares.