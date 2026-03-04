La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que "en las últimas horas" España ha "acordado cooperar con el ejército estadounidense" después de el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial a Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para enviar activos a la guerra con Irán.

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre España sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría esa cooperación.

España lo desmiente "tajantemente"

Sin embargo, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense en las operaciones contra Irán, como había asegurado minutos antes Leavitt.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó la noche del miércoles a la radio Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

"Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio (...) no ha cambiado en absoluto", subrayó Albares.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, fue firme por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid, cuando señaló: "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", agregó.

El martes, desde la Casa Blanca, Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un "aliado terrible" y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Este enfrentamiento entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN, y a los numerosos roces que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si "eso es estar en el 'lado correcto' de la historia", en un mensaje en la red social X.

