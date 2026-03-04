Más Información

Presidencia manda al Congreso la reforma electoral

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente; han salido desde Egipto, Jordania y Turquía: Sheinbaum

Paco Ignacio Taibo II desata polémica por dichos en evento de Iztapalapa; "todo el mundo tiene un primo o una prima pend...", dice

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

CDMX instala Gabinete con alcaldes rumbo al Mundial; Clara Brugada anuncia 2 mil obras y refuerzo de seguridad

Ampliarán autopista México-Querétaro a 12 carriles; inversión superará 15 mil mdp para aliviar tráfico

Jerusalén. La guerra en se desarrolla también en el aire. El Ejército de Israel anunció el derribo sobre Teherán de un caza iraní tripulado YAK-130, según un comunicado castrense, sin aportar aún ninguna evidencia visual del suceso.

"Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'", detalla el texto. EFE no ha podido verificar de forma independiente el anuncio castrense, pese a encontrarse en Teherán

Según la prensa israelí, se trata de la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea Israelí participa en un combate aéreo con aeronaves tripuladas.

En noviembre de 1985, cuando el primer ministro israelí era Simón Peres, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó del derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética, en territorio sirio pero muy cerca de la frontera con el Líbano.

En esta nueva guerra, con apoyo de Estados Unidos e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas mil 600 incursiones aéreas y lanzado 4 mil municiones contra ; más que las que lanzó en la llamada guerra de los 12 días de junio de 2025.

Por su parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron haber bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de la operación Furia Épica, incluyendo un Shahid Soleimani, el principal buque de combate iraní, aseguró el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). Solo en el ataque contra el Soleimani murieron 83 personas.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos mil 97 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

