Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Jerusalén. La guerra en Medio Oriente se desarrolla también en el aire. El Ejército de Israel anunció el derribo sobre Teherán de un caza iraní tripulado YAK-130, según un comunicado castrense, sin aportar aún ninguna evidencia visual del suceso.
"Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'", detalla el texto. EFE no ha podido verificar de forma independiente el anuncio castrense, pese a encontrarse en Teherán
Según la prensa israelí, se trata de la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea Israelí participa en un combate aéreo con aeronaves tripuladas.
Lee también España dice "No a la guerra" en Medio Oriente; Pedro Sánchez recibe solidaridad europea, tras amenazas de Trump
En noviembre de 1985, cuando el primer ministro israelí era Simón Peres, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó del derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética, en territorio sirio pero muy cerca de la frontera con el Líbano.
En esta nueva guerra, con apoyo de Estados Unidos e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas mil 600 incursiones aéreas y lanzado 4 mil municiones contra Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los 12 días de junio de 2025.
Por su parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron haber bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de la operación Furia Épica, incluyendo un Shahid Soleimani, el principal buque de combate iraní, aseguró el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). Solo en el ataque contra el Soleimani murieron 83 personas.
Lee también OTAN intercepta misil balístico iraní lanzado hacia Turquía; es el primer incidente en suelo turco del conflicto entre EU e Irán
Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos mil 97 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.
La Media Luna Roja iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.
VIDEO Guerra en Medio Oriente entre la controversia; Casa Blanca publica video de los ataques en Irán... con música de La Macarena
