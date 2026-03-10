El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe una nueva propuesta de reforma electoral al Congreso, como plan b por el rechazo al proyecto actual, buscará presentar acciones de inconstitucionalidad en conjunto con otros partidos.

“Si aún presentando el plan b, las leyes que presentan o que pretendan aprobar no están apegadas a la Constitución y a la ley, vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad, como dirigente del partido, y vamos a construir con todos los representantes y con todos los partidos políticos para presentarlas, porque no podemos permitir que se dé un golpe de Estado, eso sería un golpe de Estado”, dijo.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, “Alito” Moreno también se refirió a la iniciativa de “Salvemos la Democracia”, única que cumplió con los requisitos y será dictaminada en las próximas semanas, según el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo.

Lee también Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Señaló que considera viable que sea aprobada por el Congreso, ya que no será apoyada por los legisladores del régimen.

“Está claro que sí hay una reforma alterna que fortalezca la democracia y organizaciones sociales, partidos políticos, está claro que no va a pasar, ¿Por qué? Porque no va a tener los números de ellos, entonces, qué decimos nosotros, el tema fundamental hoy es la reforma que ha presentado, ley Maduro, Morena, esa en contra. Obviamente, cualquier propuesta que fortalezca el sistema democrático, estamos con ellos, pero no tendrán los números de Morena, entonces, de todas maneras no va a pasar”, dijo.

El dirigente priista lamentó que México no haya sido invitado a la Cumbre Escudo de las Américas, organizada por el presidente estadounidense Donald Trump, para analizar estrategias de combate a los cárteles de la droga.

“Es terrible lo que le sucedió al país, terrible que no estés en un acuerdo donde están 17 países de América Latina y el Caribe para combatir el tema frontal, una salida clara es, ya tenemos un acuerdo bilateral, no, tú puedes tener un acuerdo bilateral, pero tienes que construir con toda la región. Entonces, no hay confianza, entonces, ¿qué se necesita? Investigar, sancionar, perseguir y entregar a los narcopolíticos de Morena, a esos hay que entregar, porque no hay confianza, y hay que hacer operaciones de cooperación, de coordinación conjunta, y eso no tiene nada que ver con la soberanía”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr